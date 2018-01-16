Разработчик на Битрикс и Битрикс24
Всем добрый день! Я разработчик сайтов на Битрикс, создаю адаптивные интернет-магазины и интегрирую их с Битрикс24. Так же занимаюсь внедрением корпоративных порталов Битрикс24.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$170
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$171
10 баллов
6 лет назад
Александр, спасибо за профессионально сделанную работу!
Ответный отзыв
Все отлично, задачу выполнили. Заказчик помогал тестировать на протяжении всей разработки.
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$15/час
от $15от 15 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $35от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга