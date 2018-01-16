samih

Александр samih

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработчик на Битрикс и Битрикс24

Всем добрый день! Я разработчик сайтов на Битрикс, создаю адаптивные интернет-магазины и интегрирую их с Битрикс24. Так же занимаюсь внедрением корпоративных порталов Битрикс24. 

БитриксСайт на Битрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$170
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
chdk
Олег 
54 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$171
10 баллов
6 лет назад
Статусы Задач – 1С-Битрикс: Корпоративный портал
Александр, спасибо за профессионально сделанную работу!
Все отлично, задачу выполнили. Заказчик помогал тестировать на протяжении всей разработки.
Ответный отзыв
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