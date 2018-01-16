Разработчик на Битрикс и Битрикс24

Всем добрый день! Я разработчик сайтов на Битрикс, создаю адаптивные интернет-магазины и интегрирую их с Битрикс24. Так же занимаюсь внедрением корпоративных порталов Битрикс24.