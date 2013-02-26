Владею знаниями HTML CSS PHP
Владею знаниями HTML CSS PHP,работал в ucoz,okis, опыт работы пол года.
Делаю:
Дезайн:Баннеры, Дизайн сайтов
Веб-программирование/Сайты:HTML-верстка, Веб-программирование, Контент-менеджмент/Наполнение сайта, Создание сайтов "под ключ", Тестирование сайтов/Юзабилити
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#880
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#2246
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#2784
Веб-программирование
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#3420
HTML-верстка
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#4753