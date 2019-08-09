Требование: Есть документация, следуя которой нужно сделать дизайн небольшой (3-5 таблиц) базы данных PostgreSQL Документацию прикрепляю отдельным MS Word файлом. Все остальные детали в личном сообщении.
Базы данных3 заявки
Закрыт
6 лет назад
Требование: Есть документация, следуя которой нужно сделать дизайн небольшой (3-5 таблиц) базы данных PostgreSQL Документацию прикрепляю отдельным MS Word файлом. Все остальные детали в личном сообщении.
Требуется написать(повторить) маленькую игру, имея полную API документацию на Java + Spring Boot + PostgreSQL RESTful API с базовыми CRUD методами Описание требований игры: 1. Игра начинается с ...