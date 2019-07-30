Back-end [Java] + [Spring/Spring Boot] + [PostgreSQL] небольшое задани

Проекта у меня пока никакого нет. Хочу создать игру на подобии этой - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.gp.fifamobileТолько с худшей и графиком и единственной функцией магазином с паками.Что-то на подобии этого - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pacybits.fut19draft Только с анимацией и дизайном ...