Проекта у меня пока никакого нет. Хочу создать игру на подобии этой - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.gp.fifamobileТолько с худшей и графиком и единственной функцией магазином с паками.Что-то на подобии этого - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pacybits.fut19draft Только с анимацией и дизайном ...
Back-end [Java] + [Spring/Spring Boot] + [PostgreSQL] небольшое задани
Требуется написать(повторить) маленькую игру, имея полную API документацию на Java + Spring Boot + PostgreSQL
RESTful API с базовыми CRUD методами
Описание требований игры:
1. Игра начинается с отправки POST метода /game/start
2. Получение списка доступных заданий
3. Выбрать задание и выполнить его (может провалиться)
4. (Optional) Купить вещи в магазине для увеличения шанса выполнения задания
5. Повторять все начиная со 2-го пункта пока количество жизней не кончится
Документацию прикреплю отдельным MS WORD файлом
Все вопросы касательно сроков и оплаты обсуждаются лично.
Заявки фрилансеров
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