Back-end [Java] + [Spring/Spring Boot] + [PostgreSQL] небольшое задани

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт6 заявок259 просмотров

Требуется написать(повторить) маленькую игру, имея полную API документацию на Java + Spring Boot + PostgreSQL 

RESTful API с базовыми CRUD методами 

Описание требований игры: 

1. Игра начинается с отправки POST метода /game/start 

2. Получение списка доступных заданий 

3. Выбрать задание и выполнить его (может провалиться) 

4. (Optional) Купить вещи в магазине для увеличения шанса выполнения задания 

5. Повторять все начиная со 2-го пункта пока количество жизней не кончится 

Документацию прикреплю отдельным MS WORD файлом 

Все вопросы касательно сроков и оплаты обсуждаются лично. 

JavaPostgreSQL
6 лет назад
sauleit
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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