Иконка для игры

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Закрыт4 заявки269 просмотров

Нужно разработать иконку для игры

6 лет назад
Kharley
Юра 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AsSaideL
28 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$15
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

AsSaideL
28 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад