Написать игру на Unity + адаптировать для Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт8 заявок211 просмотров

Есть идея игры, подробносты в приват, похоже на BigCapitalist 

Unity
6 лет назад
swdesign16
Артур 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров