Бот VK

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Закрыт3 заявки184 просмотра

Есть готовый игровой бот для VK, сделан на node.js. Код примитивный, все в одном файле. Нужно решить такую задачку - придумать, как можно реализовать обмен сообщениями между игроками из двух разных групп.

Наверное, по такой схеме:

Игрок 1 >>> Бот >>> Игрок 2

Игрок 1

Node.js
6 лет назад
mike_kozyakov
Михаил 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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