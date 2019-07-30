Есть готовый игровой бот для VK, сделан на node.js. Код примитивный, все в одном файле. Нужно решить такую задачку - придумать, как можно реализовать обмен сообщениями между игроками из двух разных групп.

Наверное, по такой схеме:

Игрок 1 >>> Бот >>> Игрок 2

Игрок 1