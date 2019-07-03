Разработка приложения по мотивам настольной игры

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Закрыт6 заявок175 просмотров

Команда Бомбат Гейм занимается разработкой, изданием и продажей настольных игр.

Планируем разработать приложение по мотивам настольной игры для распространения в интернете в рекламных целях.

Думаем над форматом: сингл-плеер онли или сингл плеер+сетевая версия игры.

Размещение: гугл-стор, эпл-стор на выбор или обе сразу.

ТЗ на игру в прикрепленном файле.

Полиграфический дизайн элементов будет предоставлен.

Для принятия решения необходимо Ваша оценка сроков и стоимости проекта в вариантах:

Вариант ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Гугл-стор ﻿ ﻿ ﻿Эпл-стор ﻿ ﻿ ﻿Оба

Сингл-плеер ﻿ ﻿ ﻿? ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿? ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿?

Сингл+Сетевая ﻿ ﻿ ﻿? ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿? ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿?

6 лет назад
bombatgame
Александр 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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