Программист для игр

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт12 заявок209 просмотров

Нужен программист для создания игр.игр много. Дизайн. Персонажи все есть  нужно собрать всё вместе прописать действия и.т.д Игры для андроид. 

Android
6 лет назад
guest_1562048910872
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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