Разработка мобильной игры для Android

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Завершен4 заявки206 просмотров

Разработка мобильной игры камень ножницы бумага

Дизайн игры готов

4 Основных экрана

Экран пользователя (профиль)

Список выбор комнат, с игроками.

Комната игры Функции:

в комнате от 2 до 5 игроков

Каждый игрок выбирает свой статус(камень ножницы бумага)

Android
6 лет назад
Askarov123
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

EvPut
49 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
41 отзыв(-3)
6 лет назад
$450
48 дней
Возникли некоторые трудности по срокам, но это больше с моей стороны. Выполняет качественно, продолжим сотрудничество
Четкая постановка задачи, всегда на связи. Своевременная оплата, согласно договоренностей. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

EvPut
49 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
41 отзыв(-3)
6 лет назад

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