Нужен опытный программист имеющий опыт в игровой сфере

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка185 просмотров

reactiq.net 

Нужно сделать копию данного сайта. 

Так же если есть опыт работы с дискордом создание ботов, будет огромнейшим плюсом. 

Бюджет готовы обговаривать. 

Очень важно , нам нужны программисты без посредников, маркетологи и менеджеры у нас есть. 

Напишите на каких языках вы работали и есть ли опыт создания игровых сервисов. 

6 лет назад
tyrovnazar
41 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров