Нужен опытный программист имеющий опыт в игровой сфере

reactiq.net

Нужно сделать копию данного сайта.

Так же если есть опыт работы с дискордом создание ботов, будет огромнейшим плюсом.

Бюджет готовы обговаривать.

Очень важно , нам нужны программисты без посредников, маркетологи и менеджеры у нас есть.

Напишите на каких языках вы работали и есть ли опыт создания игровых сервисов.