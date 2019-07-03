Геймификация

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт5 заявок186 просмотров

Для фитнеса в существующем мобильном приложении нужно создать игру - разработать концепт. Есть задачи, логика игры, общее понимание, нужно геймифицировать, продумать уровни, ачивки, статусы, бонусы, аватарки и т.п.

6 лет назад
Gacholka
Ольга 
44 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров