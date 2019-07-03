Необходимо создать приложение (игру) для обучения персонала. Формат: викторина с вопросами по продукту. Несколько пользователей играют между собой, есть возможность выбора категории вопросов. Один победитель, который получает быллы и соответсвенно место в ...
Геймификация
Для фитнеса в существующем мобильном приложении нужно создать игру - разработать концепт. Есть задачи, логика игры, общее понимание, нужно геймифицировать, продумать уровни, ачивки, статусы, бонусы, аватарки и т.п.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Разработка игр3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен программист для создания игр.игр много. Дизайн. Персонажи все есть нужно собрать всё вместе прописать действия и.т.д Игры для андроид.Разработка игр12 заявокЗакрыт6 лет назад
reactiq.net Нужно сделать копию данного сайта. Так же если есть опыт работы с дискордом создание ботов, будет огромнейшим плюсом. Бюджет готовы обговаривать. Очень важно , нам нужны программисты без посредников, маркетологи ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Разработка мобильной игры камень ножницы бумага Дизайн игры готов 4 Основных экрана Экран пользователя (профиль) Список выбор комнат, с игроками. Комната игры Функции: в комнате от 2 до 5 ...Разработка игр1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $500
Нужно исправить и модифицировать 155 уровней для новой механики. Жетально опыт в создании уровня для мобильных социльных игр. Особенно желателен опыт с match3-играми. У нас уже есть разработанный Редактор, в котором ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ищю кто зделает браузерную онлайн игру с нуляРазработка игр4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, я ищу людей разбирающихся в написании LUA-скриптов клиент-скрвер, разработке серверов Мult theft auto, работе с графикой (3D max и прочие) Нужно несколько человекРазработка игр1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать с нуля или на основе готовых исходников, простую игру для инстаграмма. Через фейсбук с привязкой аккаунта инстаграмм, появилась возможно публиковать игры. Мне очень интересна эта тема. Ищу специалиста кто сможет сделать и загрузить ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен человек, который сможет взять на себя кодовую часть проекта. по объему работы можно узнать в лсРазработка игр11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен аккаунт разработчика facebook Кто может помочь правильно его оформить? Или где их можно взятьРазработка игр2 заявкиЗакрыт6 лет назад