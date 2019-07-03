Разработка приложения для обучения персонала

Необходимо создать приложение (игру) для обучения персонала.

Формат: викторина с вопросами по продукту. Несколько пользователей играют между собой, есть возможность выбора категории вопросов. Один победитель, который получает быллы и соответсвенно место в общем рейтинге продавцов.

Пример реализации: игра QuizClash (суть 6 раундов на разную тематику 18 вопросов, 1 победитель), после победы человек получает свой рейтинг - который может трансформировать в поощрения (сувениры, подарки и т.п.)

Доступ к викторине может быть как на лендинге, так и отдельным приложением.

Интересует стоимость реализации и сроки.