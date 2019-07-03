Нужна игра в приложение гугл/айос аля Герои3

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Закрыт3 заявки180 просмотров

Нужна игра в приложение гугл/айос/мейл 

жанр: пошаговая стратегия аля Герои3

первая сборка (демо версия) - максимально простая в графике

Нужен человек, который имеет опыт разработки игр в приложениях.

Жду информацию: что делали? на чем писали? какой язык хотите использовать тут? (нужно понимать, что дизайн со временем должен стать адекватный текущим стандартам у игр текущего жанра)

Цены, сколько у вас свободного времени? сколько займет релиз демо? 

Какой часовой пояс, где живете? 

6 лет назад
FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров

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