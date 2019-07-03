AR проект на Unity + Vuforia

Задача:

Реализовать кросплатформенное приложение с AR (приложение без интерфейса, сразу запускается AR). При наведении на объект с заранее заданными параметрами, на поверхности объекта происходит анимация. Анимация реагирует на действия пользователя в соответствии с заданными в ТЗ событиями. Несколько сцен.

Ищем программиста, возможно в связке с 3D дизайнером (если вы уже с кем-то работаете) на Unity на разовый проект с подтвержденным опытом по VR/AR на GitHub (или аналог).

Необходим опыт работы по одному или нескольким из следующих направлений:

- проекты с дополненной реальностью на ar kit/ar core (planes, image tracking, 3d object tracking)(ar foundation)

- проекты с дополненной реальностью на vuforia/easy ar