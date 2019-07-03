Задача: Реализовать кросплатформенное приложение с AR (приложение без интерфейса, сразу запускается AR). При наведении на объект с заранее заданными параметрами, на поверхности объекта происходит анимация. Анимация реагирует на действия пользователя в соответствии с заданными ...
Оформить карточную игру в Adobe InDesign 2018
Добрый день!
Игра предназначена для иностранцев, изучающих русский язык.
Вот ссылка на файл с описание игры. Картинки будет рисовать отдельный человек - иллюстратор.
https://docs.google.com/document/d/1doBOB99AHNRUbX6Kdq0A1A_KD4KxZ8osAD3rWGi8iOQ/edit?usp=sharing
Необходимо оформить карточки и правила игры.
Требуется именно полиграфический дизайнер. Большой плюс - опыт оформления карточных игр.
Работу необходимо выполнить в Adobe InDesign.
Результат работы: pdf файл с игрой, исходник Adob InDesign.
Возможно долгосрочное сотрудничество.
В откликах укажите, пожалуйста, цену.
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