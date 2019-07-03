Оформить карточную игру в Adobe InDesign 2018

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Закрытнет заявок144 просмотра

Добрый день!

Игра предназначена для иностранцев, изучающих русский язык.

Вот ссылка на файл с описание игры. Картинки будет рисовать отдельный человек - иллюстратор.

https://docs.google.com/document/d/1doBOB99AHNRUbX6Kdq0A1A_KD4KxZ8osAD3rWGi8iOQ/edit?usp=sharing

Необходимо оформить карточки и правила игры. 

Требуется именно полиграфический дизайнер. Большой плюс - опыт оформления карточных игр.

Работу необходимо выполнить в  Adobe InDesign.

Результат работы: pdf файл с игрой, исходник Adob InDesign.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

В откликах укажите, пожалуйста, цену.

6 лет назад
lyotchik
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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