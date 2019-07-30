Нужно проверить игру.
Текст-описание игры
Нужно описание игры для Андроид. Пример текста и структура есть. Объем от 2к знаков.
Сроки: сегодня. Предлагайте Ваши цены.
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