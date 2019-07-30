Текст-описание игры

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  2. Разработка игр
Закрыт5 заявок145 просмотров

Нужно описание игры для Андроид. Пример текста и структура есть. Объем от 2к знаков.

Сроки: сегодня. Предлагайте Ваши цены. 

Android
6 лет назад
vldsk
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров