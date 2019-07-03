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Отредактировать игру Ultimate Mortal Kombat3 на платформе SEGA GENESIS
В файл 1_20, необходимо внести следующие изменения:
1. Скопировать из файла 3_17 опции alt balance и glitch jabs в options, разместить их вместо опций Level, sound или joy stick на выбор, чтобы они находились рядом , alt balance по умолч OFF, defense jabs по умолч ON; alt balance переименовать в infinite и поменять местами значения ON и OFF (при ON опция выключена, при OFF опция работает, как пример опция glitch jabs), glitch jabs переименовать в defense jabs;
1.1 при выключенной опции infinite скопировать урон комб эрмаку, кун лао, и лю кэнгу как при включенной;
1.2 +1 хит в углу для выключенной опции infinite (пушбек после 4 ударов в углу);
1.3 при выключенной опции defense jabs, блокстан происходит после 4-ех джэбов;
2. Исправить физику чарджей, чтобы не дропались при плохом конекте;
3. Скопировать комбы human smoke'у из файла 2_he (лаунчер и колено);
4. Убрать дым у ракет сектора, джэкса;
5. исправить самонаводящуюся ракету сектора, чтобы не промахивалась при попадании и промахивалась если уворачиваться от неё до истечения таймера по умолч;
6. Скопирвоать из файла 4_05 Цвета второго игрока на версус скрине когда нет зеркального боя; при зеркальном бое двух страйкеров второму игроку майку сделать красного цвета как на версус скрине;
7. уменьшить на 3 кадра восстановление лаунчера рептайла;
8. Чтобы спин кун лао быстрее наносил удар, сразу после ввода; не выбивал на верхнюю арену и не пушбэчил в углу;
9. Скопировать из файла 3_17 выбивание из арены метро на арену улица (отключить выбивание);
10. Начальную заставку ultimate mortal kombat 3 no lag (пример фото заставка);
11. Скопировать из файла 5_22 режим на 6 players 3х3, вместо режима на 8 игроков; сделать иконку по примеру 4 players 2x2; режим на 8 игроков вырезать;
12. Добавить отображение ников из каиллеры над хэлбаром;
13. Чтобы рамка выбора персонажа запоминала последнего выбранного персонажа и после боя находилась на нем, а перед первым боем находилась по умолчанию;
14. После сыгранного боя, если игрок не нажал "старт" по истечению времени, чтобы игра нажимала "старт" автоматически и не переходила в башню испытаний; вырезать из игры башни испытаний; анализ что можно вырезать чтобы уменьшить размер файла сохранив работоспособность игры;
15. Добавить нубсаибота в выбор персонажей, следующим или другим подходящим образом: навести рамку на класик саб-зиро и зажать XZ, происходил звук вкл невидимости рептилии и иконка классик саб-зиро менялась на иконку нубсайбота, чтобы каждый игрок мог поворачивать иконку
внести в нубсайбоат след изминения:
-Скорость ходьбы как у human smoke;
-После телепорта (вниз, вверх) в блок 1 секунду нельзя сделать двойника (вперед, вперед Х);
-Облако (вниз, вперед, А) после попадания в хит исчезает, остается мигание перса без облака;
-Попадание любого спешала (телепорт, двойник, облако) в хит отключает остальные спешалы; спешалы откл после 1го хита;
-увеличить восстановление после заблоченного двойника, восстановление как у спина (назад, вперед, С) кабала;
-палитра для первого игрока слева (1), для правого справа (2) (фото палитра нуб);
16. Добавить альтернативные костюмы: после выбора персонажа зажать ХА (1 костюм), YВ (2 костюм), ZC (3 костюм), AC (рандомный костюм)
Чтобы игра запрещала выбирать одну и ту же палитру для одного и того же персонажа разным игрокам и принудительно меняла её в случае конфликтов. Приоритет у того игрока, кто выбрал костюм первым.
страйкер: 1 черная майка, 2 красная майка;
джэкc: 1 черные штаны в цвет матни, 2 красные штаны, 3 военные штаны галифе темно зеленые;
найтвульф: 1 кофейные коричневые (как индеец) штаны, повязки на плечах и голове, 2 красные штаны повязки на плечах и голове + всегда красные спешалы (стрела, ближнее плече, дальнее плече, отражение, топор);
хсмоук: 1 темно серый как сток цвет player2, 2 светло серый как сток цвет player1;
соня: 1 красная;
кено 1 черный (красные элфементы одежды черные, кнопка на груди сток красная), 2 черно белый (красн элементы белые, кнопка на груди сток);
милина: 1 фиолетовая как рейн, 2 красная;
эрмак: 1 красный костюм ,белая кожа как у рейна;
лао: 1 черные штаны, 2 красные штаны, 3 оранжевые как шаолинск монах;
кабал: 1 черные штаны, 2 темно зеленые военные штаны;
ксмоук: 1 черный, 2 серый;
лю кэнг: 1 черные штаны в цвет матни и повязка, 2 красные, 3 оранжевые;
шан цунг: 1 черные штаны, 2 красные штаны;
шива: 1 черное трико;
По завершению работ над файлом 1_20, аналогичные изминения необходимо скопировать в файлы: 1x2, king, 2x2;
По примеру файла 1х2 создать файл 2х3 с режимом для игры 2х3, на месте режима 2х2 нарисовать иконку 5 players 2x3; с автоматическим выбором режима как в файле 1x2;
В файл tren скопировать счетчик комбо из в файла 1_20; отключить дым у human smoke, робота smoke, ракет сектора, джэкса как в файле 1_20, добавить human smoke, шиву и нубсайбота как в 1_20;
Проверка работоспособности игры онлайн
Файл пришлю на почту
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