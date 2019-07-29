Сайт под ключ

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Закрыт4 заявки163 просмотра

Нужно создать сайт с нуля, текстовая браузерная игра. Игра мобильная, 320рх по ширине + небольшая адаптация под более большие размеры экрана. Суть игры, дизайн и прочее будет подробно расписано исполнителю. 

Пример (то, что мне нравится) 

nebo.mobi 

Оплата происходит по следующей схеме: вы показываете готовую работу у себя на хостинге, я оплачиваю, и вы заливаете на мой хостинг. Связь во время работы с проектом, подробное разъяснение всех моментов от меня. 

Цену предлагайте в личные сообщения или в заявке на работу. Предыдущие проекты (если таковые имеются) тоже повысят ваш шанс стать исполнителем этого проекта.

6 лет назад
guest_15644143474357
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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