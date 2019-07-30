Нужно разработать иконку для игры
Хочу создать игру "симулятор открытия паков фифа мобайл"
Проекта у меня пока никакого нет. Хочу создать игру на подобии этой - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.gp.fifamobileТолько с худшей и графиком и единственной функцией магазином с паками.Что-то на подобии этого - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pacybits.fut19draft
Только с анимацией и дизайном как в мобильной версии.
Для начала сделать на андроид.
Заявки фрилансеров
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