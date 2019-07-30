Хочу создать игру "симулятор открытия паков фифа мобайл"

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт7 заявок353 просмотра

Проекта у меня пока никакого нет. Хочу создать игру на подобии этой - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.gp.fifamobileТолько с худшей и графиком и единственной функцией магазином с паками.Что-то на подобии этого - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pacybits.fut19draft

Только с анимацией и дизайном как в мобильной версии.

Для начала сделать на андроид.

Android
6 лет назад
Orlov_hacker
Евгений 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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