Редизайн логотипа оконной компании с учетом современных ит реалий (глянец, объем, оттенить) Логотип хорошо смотрелся но на синем фоне, на белом фоне смотрится не привлекательно. Вознаграждение 1000 рублей с яндекс денег.
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $200
МЫ хотим привлекательный яркий фирменный стиль для нашей компании. МЫ готовы заплатить за него 200у.е.* В пакет выполненных работ должен входить: бренд бук, *разработка (доработка) нового логотипа (на базе имеющегося), создание макета листовки. В приложении вы можете ...Фирменный стиль24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $29
Необходимо создать логотип для оконной компании "Дом Окон" (мы не производители, капитал мал) Пожелания: Современный стиль(но не в виде тега), удобный для печати (без мелких деталей и не высокий), презентабельный, интеллектуальный, со смыслом. Плавный, без ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Есть сайт www.vashdom29.ru - необходимо переделать дизайн, наполнить контентом, повесить рекламные баннеры, добавить раздел форум, продвинуть в поисковике и полностью реанимировать этот безнадежно мертвый продукт!!! Сайт находится на системе битрикс. Возможно перенести на новую платформу, ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад