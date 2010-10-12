saymoon

Семен saymoon

 
44 годаРоссия/Архангельск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн логотипа

    $50

    Редизайн логотипа оконной компании с учетом современных ит реалий (глянец, объем, оттенить) Логотип хорошо смотрелся но на синем фоне, на белом фоне смотрится не привлекательно. Вознаграждение 1000 рублей с яндекс денег.

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фирм. стиль "Дом окон"

    $200

    МЫ хотим привлекательный яркий фирменный стиль для нашей компании. МЫ готовы заплатить за него 200у.е.* В пакет выполненных работ должен входить: бренд бук, *разработка (доработка) нового логотипа (на базе имеющегося), создание макета листовки. В приложении вы можете ...

    HTML
    Фирменный стиль24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для "Дома Окон"

    $29

    Необходимо создать логотип для оконной компании "Дом Окон" (мы не производители, капитал мал) Пожелания: Современный стиль(но не в виде тега), удобный для печати (без мелких деталей и не высокий), презентабельный, интеллектуальный, со смыслом. Плавный, без ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доделать сайт

    $500

    Есть сайт www.vashdom29.ru - необходимо переделать дизайн, наполнить контентом, повесить рекламные баннеры, добавить раздел форум, продвинуть в поисковике и полностью реанимировать этот безнадежно мертвый продукт!!! Сайт находится на системе битрикс. Возможно перенести на новую платформу, ...

    Битрикс
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
aerial
Павел 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов
$29
9 баллов
13 лет назад
Логотип для "Дома Окон"
Хороший заказчик. Своевременная оплата. Советую...
Большое вам СЭНКЬЮ. Работа выполнена хорошо!
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