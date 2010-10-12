Необходимо создать логотип для оконной компании "Дом Окон" (мы не производители, капитал мал) Пожелания: Современный стиль(но не в виде тега), удобный для печати (без мелких деталей и не высокий), презентабельный, интеллектуальный, со смыслом. Плавный, без ...