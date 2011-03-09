Нужен специалист по MODX, на сайте не отображается регистрация и авторизация. Пишите в лычку.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется 4шага оформления заказа в virtuemart сделать на одной странице. ЧТо бы пользователь не переключался доставка, способ оплаты. А при нажатии оформить заказ это все было на одной страницы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Заполняю все поля регистрация Virtuemart, нажимаю регистрация перезагружается страница и ничего не преисходит. Может кто-то сталкивался с этим. Пишите в лычку.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Все было нормально но вдруг перестали создаватся новые категории товаров и редактироватся. Только удалить можно. Пишите в лычку.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно резиновый модуль скролинг модулей пример mod_tabslideku, он 100% подходит но выдает ошибку и не скролит.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Установил модуль на Джумлу mod_tabslideku для слайдера модулей. Но модуль выдает ошибку $("tabs11") is null [Break on this error] $('tabs11').addEvent('click', function(event) { Нужно исправить или предложить ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен человек который знаком с VIrtuemart и хорошо ориентируется в php. Работы на 10мин человеку который знает php. Пишите в Skype:schruefer86Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад