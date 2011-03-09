schruef86

Ваня schruef86

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
$20
10 баллов
14 лет назад
Оформление заказа Virtuemart
Было приятно работать с Иваном, оплата в срок, задачи ставил четко и понимал то, чего хотел!
Профессиональный и ответственный специалист. Работа была выполнена качественно и в срок. Обязательно продолжим сотрудничество!
Ответный отзыв