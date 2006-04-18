scriptosaur

Программа должна читать текстовые данные из файлов, и отображать их в установленном порядке в графическом интерфейсе. В том числе рисовать графики. Практически реализована часть программы без графика и есть класс графика отдельно. Соединить это в ...
опыт работы с php, mysql, javascript, css.
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- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Разрабатывается сайт торговой компании. Дизайн есть, содержимое есть, движок большей частью сделан. Проблема в том, что наш программист заболел и не в состоянии в ближайшее время работать над проектом, а срок сдачи - вчера. Требуется: разместить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется разработать макет сайта торговой компании. Логотип есть, корпоративные цвета определены, есть фотографии, предоставленные заказчиком, которые желательно использовать в дизайне. Требуется разработка входной страницы, бесполезной в плане информативности, но имиджевой, и общего дизайна сайта, единого для всех ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт18 лет назад