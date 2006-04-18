scriptosaur

Гость scriptosaur

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

опыт работы с php, mysql, javascript, css.

PHPJavascriptMySQLCSS

  • Доделать программу на Qt

    Программа должна читать текстовые данные из файлов, и отображать их в установленном порядке в графическом интерфейсе. В том числе рисовать графики. Практически реализована часть программы без графика и есть класс графика отдельно. Соединить это в ...

    Linux
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт торговой компании

    Разрабатывается сайт торговой компании. Дизайн есть, содержимое есть, движок большей частью сделан. Проблема в том, что наш программист заболел и не в состоянии в ближайшее время работать над проектом, а срок сдачи - вчера. Требуется: разместить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Веб-сайт торговой организации

    Требуется разработать макет сайта торговой компании. Логотип есть, корпоративные цвета определены, есть фотографии, предоставленные заказчиком, которые желательно использовать в дизайне. Требуется разработка входной страницы, бесполезной в плане информативности, но имиджевой, и общего дизайна сайта, единого для всех ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    18 лет назад