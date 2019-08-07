Внутрішнє та зовнішнє SEO просування веб-ресурсів в пошукових системах

Досвід роботи

2016–2018

Копірайтер, лінкбілдер • QComment, Advego

2017–2018

Адміністратор, SEO • Партнер • СКС Майстер

2019

Адміністратор, SEO • СВМ

Навички

- Аудит сайту та конкурентів (інструменти перераховані нижче);

- підбір та покупка доменних імен за необхідними параметрами;

- встановлення модулів, тем та CMS WordPress, OpenCard, phpBB, vBulletin, XenForo;

- підключення LiveInternet, Google Analytics, Google Search Console, Google Webmasters Tools, Google Adwords, Yandex Webmaster;

- створення robots.txt, .htaccess, мікророзмітки;

- підбір ключових запитів, як правило, по SEMrush (приклад тестового завдання https://is.gd/GmTZ08) кластеризація;

- продумування перелінковки, анкорів, хлібних крихт, Title, Description, H1;

- опублікував 500+ статей до 18000 символів;

- ведення груп по соцмережам;

- крауд-маркетинг, лінкбілдінг;

- оптимізація розміру зображень, унікалізація та обробка в Photoshop;

- працюю з програмами, як Screaming Frog SEO Spider, онлайн інструментами, як SEMrush, Serpstat, WebPageTest, Topvisor, xtool, pr-cy, majestic, seranking, checktrust, GTmetrix, SerpLogic.