Досвід роботи
2016–2018
Копірайтер, лінкбілдер • QComment, Advego
2017–2018
Адміністратор, SEO • Партнер • СКС Майстер
2019
Адміністратор, SEO • СВМ
Навички
- Аудит сайту та конкурентів (інструменти перераховані нижче);
- підбір та покупка доменних імен за необхідними параметрами;
- встановлення модулів, тем та CMS WordPress, OpenCard, phpBB, vBulletin, XenForo;
- підключення LiveInternet, Google Analytics, Google Search Console, Google Webmasters Tools, Google Adwords, Yandex Webmaster;
- створення robots.txt, .htaccess, мікророзмітки;
- підбір ключових запитів, як правило, по SEMrush (приклад тестового завдання https://is.gd/GmTZ08) кластеризація;
- продумування перелінковки, анкорів, хлібних крихт, Title, Description, H1;
- опублікував 500+ статей до 18000 символів;
- ведення груп по соцмережам;
- крауд-маркетинг, лінкбілдінг;
- оптимізація розміру зображень, унікалізація та обробка в Photoshop;
- працюю з програмами, як Screaming Frog SEO Spider, онлайн інструментами, як SEMrush, Serpstat, WebPageTest, Topvisor, xtool, pr-cy, majestic, seranking, checktrust, GTmetrix, SerpLogic.