seojazz

Артём seojazz

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Интернет-маркетолог. Профессиональное создание и продвижение сайтов.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

jeinry
Яна 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Доработать и перевести в вектор существующий логотип
Артем обозначил задачу очень корректно и четко. Была рада с ним поработать
Яна на отлично подошла к задаче, за что ей большое спасибо! Обязательно обращусь ещё. Рекомендую как ответственного и надёжного специалиста!
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cassej
Артем 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$300
10 баллов
7 лет назад
Внедрить рекомендации из SEO-аудита для сайта
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, всегда на связи и быстро отвечает на вопросы, с удовольствием буду сотрудничать и дальше!
Благодарю Артёма за своевременную сдачу проекта, даже более того – раньше оговорённого срока. Задача выполнена отменно, всё сделано по высшему разряду, сразу чувствуется высокий профессионализм человека. Ещё раз спасибо, обязательно ещё не раз обращусь за помощью.
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netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Vamshop 1.60 - модуль вывода товаров из категории
Отличный заказчик, рекомендую.
Сергей отлично справился с поставленной задачей раньше заявленного срока. Рекомендую. Адекватный человек и отличный специалист.
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