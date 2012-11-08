Благодарю Артёма за своевременную сдачу проекта, даже более того – раньше оговорённого срока. Задача выполнена отменно, всё сделано по высшему разряду, сразу чувствуется высокий профессионализм человека. Ещё раз спасибо, обязательно ещё не раз обращусь за помощью.