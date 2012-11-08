Добрый день. Необходимо доработать и перевести в вектор логотип компании, предоставляющей фото-видео услуги. Концепция и наработка уже есть в формате .psd. (в аттаче все необходимые файлы и развёрнутое ТЗ). Прошу ...
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Подробное ТЗ в аттаче. Прошу указать стоимость и сроки выполнения задачи. Задача: Настройка ручной загрузки банковских документов из немецкого клиент-банка Спасибо.1С-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Подробное ТЗ в аттаче. Прошу указать стоимость и сроки выполнения задачи. Задача: Создание печатной формы Commercial invoice к документу Расходная накладная (УНФ, редакция 1.6 (1.6.11.79)). Спасибо.1С-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Подробное ТЗ в аттаче. Прошу указать стоимость и сроки выполнения задачи. Задача: Создание печатной формы Invoice к документу Заказ покупателя № и Дата как у Заказа покупателя ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $300
Здравствуйте. Необходимо внедрить рекомендации из файла, присланного SEO-шниками. Главное - не подвести по срокам, сделать всё качественно и ровно так, как написано в файле с рекомендациями (файл будет передан исполнителю после его выбор). ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Здравствуйте. Задача: реализовать на карточке товара в магазине Vamshop 1.60, автоматический, рандомный вывод товаров из той же категории. Идея реализации: допилить модуль "Сопутствующих товаров". Или создать модуль с нуля, если такой ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад