1С: Настройка ручной загрузки банковских документов из клиент-банка

1С-программированиеЗакрыт4 заявки128 просмотров
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Добрый день.

Подробное ТЗ в аттаче. Прошу указать стоимость и сроки выполнения задачи.

Задача: Настройка ручной загрузки банковских документов из немецкого клиент-банка

Спасибо.

6 лет назад
seojazz
Артём 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад