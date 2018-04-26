Выгрузка данных из 1с на сайт

1С-программированиеЗакрыт6 заявок156 просмотров
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Нужно настроить автоматическую выгрузку товаров со склада. Сайт разработан на word press.

6 лет назад
guest_15254658337883
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад