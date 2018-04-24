Интеграция GSM в телефонию Битрикс24

Здравствуйте!

Место "действия" Республика Беларусь.

Возможно ли интегрировать ли GSM связь в телефонию Битрикс24 по данной схеме: хттпс://geektimes.com/post/125186/ ?

Если возможно, то в подтверждении этого нужно выполнить тестовое задание.

Имеется:

3g-модем Huawei E173u-1 завязан на белорусском операторе Velcom

Терминал GPON Echolife Huawei HG8245A, к которому подключена IMS телефония Белтелеком пока без статический IP-адреса (подключить не проблема)

Аккаунт на ввв//:bitrix24.ru

Цена?

Сроки?