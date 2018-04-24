Выгрузка данных из 1С

1С-программированиеЗакрыт2 заявки112 просмотров
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Универсальная внешняя выгрузка для любой официальной версии 1С для ведения бухгалтерии и кадров (Кадры, Бухгалтерия, ЖКХ и прочее) (начиная с 8.0) данных сотрудников в виде таблицы. 

Пример выгруженных данных во вложении Книга2.xls

6 лет назад
othercoytorg
Илья 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад