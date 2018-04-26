Разработать простейшую базы библиотеки для 1С

$50
1С-программированиеЗакрыт4 заявки133 просмотра
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Помимо базы, необходимо так же полностью оформить курсовую.

Больше 50$ не предлагать.

6 лет назад
Gid150
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад