Панель управления Qiwi и Яндекс кошельками

Необходимо создать "Панель для управления киви и яндекс кошельками". Для регистрации и использованием прокси, отключения смс, и подтверждения идентификации, как стандартной, так и максимальной, остальные функции описывать не буду.

Нужен человек который будет оказывать поддержку в дальнейшем и разбирается в текущей ситуации на рынке платежных киви и яндекс. Требуются отзывы о прошлых работах.

Больше всего вероятность что сработаемся, если у вас уже есть готовое решение и репутация в интернете.