Внедрение 1С УНФ

Здравствуйте! Место "действия" Республика Беларусь. Возможно ли интегрировать ли GSM связь в телефонию Битрикс24 по данной схеме: хттпс://geektimes.com/post/125186/ ? Если возможно, то в подтверждении этого нужно выполнить тестовое задание. Имеется: 3g-модем Huawei E173u-1 завязан на белорусском операторе Velcom Терминал GPON ...
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Необходимо внедрить УНФ
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