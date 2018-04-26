Переделать внутренний отчет на внешний

Необходимо создать "Панель для управления киви и яндекс кошельками". Для регистрации и использованием прокси, отключения смс, и подтверждения идентификации, как стандартной, так и максимальной, остальные функции описывать не буду. Нужен человек который будет оказывать поддержку в ...