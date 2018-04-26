Переделать внутренний отчет на внешний

1С-программированиеЗакрыт3 заявки166 просмотров
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1с8.3 Бухгалтерия 3. Надо переделать внутренний отчет на внешний, чтобы всё работало в нём. Код оставить открытым, чтобы можно был его менять. 

6 лет назад
guest_15254104681385
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад