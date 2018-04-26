1С: Создание печатной формы Invoice к документу Заказ покупателя

1С-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Подробное ТЗ в аттаче. Прошу указать стоимость и сроки выполнения задачи.

Задача: Создание печатной формы Invoice к документу Заказ покупателя

№ и Дата как у Заказа покупателя

Табличная часть из заказа покупателя (VAT = НДС)  

Спасибо.

6 лет назад
seojazz
Артём 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад