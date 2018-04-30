1С: Создание печатной формы Commercial invoice к накладной

1С-программированиеЗакрыт5 заявок248 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Подробное ТЗ в аттаче. Прошу указать стоимость и сроки выполнения задачи.

Задача: Создание печатной формы Commercial invoice к документу Расходная накладная (УНФ, редакция 1.6 (1.6.11.79)).

Спасибо.

6 лет назад
seojazz
Артём 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад