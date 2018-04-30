Переписать обработку на управляемые формы

Дано:

специализированная конфигурация учета операций доверительного управления ценными бумагами. 1С 8.2, не управляемые (обычные) формы, толстый клиент. В ней есть обработка по закачке реквизитов справочника "Облигации" с ресурса http://www.rusbonds.ru (общий вид см. на рис. 1)

Закачивает данные по разделам:

﻿1. "Выгрузить реквизиты" - закачивает реквизиты самого справочника "облигации"

﻿2. "Выгрузить купоны" - закачивает график выплат по облигации на разные даты в регистр сведений

﻿3. "Выгрузить амортизацию" - закачивает данные о периодических измерениях стоимости облигации в регистр сведений

Что нужно:

Перевести функционал обработки на управляемые формы для работы с новой версией конфигурации*.

* Разумеется, все необходимые пояснения и файлы CF будут предоставлены