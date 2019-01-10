seomaxi

Корж Макс seomaxi

 
40 летРоссия/Артемовск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Парсинг hotline.ua

    ПИШИТЕ СРАЗУ ЦЕНУ И СРОКИ!!!!!!!! Необходимо спарсить товарный каталог Хотлайн – [url=https://hotline.ua/bt/kondicionery/]hotline.ua/bt/kondicioner...[/url] и залить в csv файл Цену парсить минимальную! руководство по файлу – [url=https://support.webasyst.ru/shop-script/26/import-products-from-csv-file/]support.webasyst.ru/shop-...[/url] Только для тех у кого ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Seo Специалист с опытом Webasyst cms Shop-Script

    Есть - купленная лицензия интернет магазина на Shop-Script фреймворк Webasyst, домен, хостинг, залиты товары на сайт, структура бокового и горизонтального меню, семантика с кластеризацией. Тема Необходимо: [list=1][*]Внедрить структуру меню с категориями подкатегориями и так далее[*]Настроить [b]правильно[/b] Сео ...

    WebasystКарточки товаров
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить структуру сайта, фильтры, меню

    Пожалуйста, сразу пишите цену и сроки! Необходимо проработать и настроить структуру сайта (сайт пустой, только товары), категории, подкатегории, фильтры по товарам, внедрить и настроить seo фильтр (фильтр уже есть, покупается как плагин), движок Shop Script тематика ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад