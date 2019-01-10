ПИШИТЕ СРАЗУ ЦЕНУ И СРОКИ!!!!!!!! Необходимо спарсить товарный каталог Хотлайн – [url=https://hotline.ua/bt/kondicionery/]hotline.ua/bt/kondicioner...[/url] и залить в csv файл Цену парсить минимальную! руководство по файлу – [url=https://support.webasyst.ru/shop-script/26/import-products-from-csv-file/]support.webasyst.ru/shop-...[/url] Только для тех у кого ...
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- Базы данных4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть - купленная лицензия интернет магазина на Shop-Script фреймворк Webasyst, домен, хостинг, залиты товары на сайт, структура бокового и горизонтального меню, семантика с кластеризацией. Тема Необходимо: [list=1][*]Внедрить структуру меню с категориями подкатегориями и так далее[*]Настроить [b]правильно[/b] Сео ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Пожалуйста, сразу пишите цену и сроки! Необходимо проработать и настроить структуру сайта (сайт пустой, только товары), категории, подкатегории, фильтры по товарам, внедрить и настроить seo фильтр (фильтр уже есть, покупается как плагин), движок Shop Script тематика ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад