sergeyivanchenko

Сергей sergeyivanchenko

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$52
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

olivkud
Ольга 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$52
10 баллов
8 лет назад
Отрисовать дизайн лендинга, срочно!
Сергей, спасибо за проект! Оперативная оплата, точно поставлена задача. Заказчика рекомендую!
Все хорошо Главное быстро
Ответный отзыв
flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
65 отзывов(-1)
$30
10 баллов
9 лет назад
Перенести описание API в swagger
Все прошло отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответственный и отзывчивый исполнитель. Сделал задачу быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв