sergeyivanchenko

Необходимо разместить множество отзывов по продукту. Детали при общении. Только люди с опытом и пониманием SEO
- Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо отрисовать ленд по готовому каркасу Фон, картинки, шрифт Модно, стильно, современно! Финансы обсуждаемо!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть ТЗ Необходимо сделать простой скрипт отправки писем через smtp Есть шаблоны замены, берутся из csv. Смена прокси. Подробнее при общении. 1000 рВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Ищу человека для наполнения форума. Тематика - продажа товаров через интернет. 1. Завести 10-20 аккаунтов 2. Начать создавать темы и ответы имитируя рабоу Работа проектная Предлагайте варианты/ценыНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо создать серию писем с кейсами для сервиса. Только с успешными примерами работ. ТЗ будем составлять вместе, поскольку автору придется вникнуть в суть сервиса.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Есть описание API сервиса в тестовом кабинете. Необходимо перенести описание в формат swagger.ioВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад