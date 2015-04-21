Программист Delphi + базы данных

Программирую с 2005 г. (второстепенная работа).

- Более 10 проектов для сбора и отображения информации баз данных для внутреннего пользования в организации (в основном запросы SQL).

- создание отчетов в Rave

- создание отчетов в Word (ручное создание rtf), Excel

- есть опыт с компонентами INDY и парсингом HTML кода (создал программу для автоматического входа на сайт под логином, которая кликала по сайтам - KLIKER)

- есть опыт работы с MatLab (распознавание образов)

- работал с нейронными сетями (тот же KLIKER распознавал цифры)

- также создал парочку сайтов HTML с функциями PHP

- написал программу на VBasic, которая автоматически управляла микроскопом (с движущей платформой)

Опыта у меня немного, но готов двигаться дальше и изучать новое...