Необходимо выполнить написание ункальных, продающих текстов (с СЕО составляющей) для сайта: roof-centre.comА именно, для разделов: - О нас- Гарантия- Услуги- ТехнологииЖду предложений.
Копирайтинг18 заявок
Закрыт
9 лет назад
Необходимо выполнить написание ункальных, продающих текстов (с СЕО составляющей) для сайта: roof-centre.comА именно, для разделов: - О нас- Гарантия- Услуги- ТехнологииЖду предложений.
Необходимо переместить сайт с платформы Limb на платформу Joomla. Детали вышлю по запросу.
Необходима доработка сайта на платформе Limb. А именно: изменить структуру сайта, внести дополнительные элементы в страницы разделов, выполнить настройки. Более подробную информацию (ТЗ) вышлю по запросу.
Необходимо доработать сайт: www.vodostok.co.ua (Joomla 3.0), а именно: - создать дизайн сайта; - создать структуру сайта; - дальнейшая оптимизация текстов; - продвижение.