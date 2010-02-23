Занимаюсь обновлением сайтов, наполнением сайтов, копирайтингом, рерайтингом.

За время работы сотрудничал с такими компаниями, как:

– Веб-студия «Силуэт» 1web.ru

– Интернет-агенство «Lead eCommerce» leadecom.com

– Веб-студия «WebArts» webarts.ru

– Веб-студия «CMS Сервис» cms-service.ru

Портфолио:

http://weblancer.com.ua/users/sgalkinua/portfolio/

Быстро, качественно, профессионально.

Контакты для связи:

ICQ: 430-375

email: [email protected]