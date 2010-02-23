Занимаюсь обновлением сайтов, наполнением сайтов, копирайтингом, рерайтингом.
За время работы сотрудничал с такими компаниями, как:
– Веб-студия «Силуэт» 1web.ru
– Интернет-агенство «Lead eCommerce» leadecom.com
– Веб-студия «WebArts» webarts.ru
– Веб-студия «CMS Сервис» cms-service.ru
Портфолио:
http://weblancer.com.ua/users/sgalkinua/portfolio/
Быстро, качественно, профессионально.
Контакты для связи:
ICQ: 430-375
email: [email protected]
Портфолио
- Наполнение сайта «Парта ЦМК»427 просмотров
- Наполнение сайта «Buddy»387 просмотров
- Наполнение магазина: feldmanfurniture.com352 просмотра
- Перенос контента с: circuitcity.com349 просмотров
- Наполнение сайта: stanprom.ru362 просмотра
- Наполнение сайта: geo-tourism.com313 просмотров
- Наполнение сайта: kdostatku.ru349 просмотров
- Наполнение сайта: adreview.ru335 просмотров
- Наполнение сайта: businesslist.ru337 просмотров
- Наполнение магазина: s-cinema.ru330 просмотров
- Наполнение сайта: ghpizza.ru345 просмотров
- Наполнение сайта: b-garant.ru351 просмотр