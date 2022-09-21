shadowcat2022

Требуется перепечатать текст с рукописной лекции по медицине/биологии из PDF-документа на 7 страниц. Важно умение работать с Google Drawings для создания связанных элементов и диаграмм. Исходный материал представлен в виде блоков диаграмм, что требует внимательности и точности в воспроизведении.