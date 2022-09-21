shadowcat2022

Требуется перепечатать текст с рукописной лекции по медицине/биологии из PDF-документа на 7 страниц. Важно умение работать с Google Drawings для создания связанных элементов и диаграмм. Исходный материал представлен в виде блоков диаграмм, что требует внимательности и точности в воспроизведении.
- Редактирование и Корректура49 заявокЗакрыт2 года назад
- $18
Необходимо выполнить транскрибацию лекции по медицине продолжительностью 68 минут. Задача требует дословной записи всего аудиоматериала. Ожидается точность и внимательность в передаче информации.Завершен3 года назад
- $25
Требуется дословная транскрибация лекции продолжительностью 1 час 36 минут о иммунитете. Необходимо точно зафиксировать текст лекции в текстовом формате. Оплата составляет 1440 рублей.Завершен3 года назад
- $30
Необходимо выполнить дословную транскрибацию лекции по иммунитету продолжительностью 2 часа 13 минут. Подготовленный текст должен точно отражать содержание лекции.Транскрибация85 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется литературная обработка авторского текста (12.721 слов) по медицине и Аюрведе. Необходимо провести стилистическую правку и гармонизацию композиции, убрав технические элементы. Кандидат должен подписать договор о конфиденциальности.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо сделать транскрибацию 2-часового видео с лекцией. Задача заключается в дословном написании содержания лекции для дальнейшего использования. Требуется высокая точность и внимательность к деталям.Завершен3 года назад