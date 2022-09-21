shadowcat2022

Марина shadowcat2022

 
47 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$88
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Перепечатка текста с рукописной лекции

    Требуется перепечатать текст с рукописной лекции по медицине/биологии из PDF-документа на 7 страниц. Важно умение работать с Google Drawings для создания связанных элементов и диаграмм. Исходный материал представлен в виде блоков диаграмм, что требует внимательности и точности в воспроизведении.

    Редактирование и Корректура49 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать транскрибацию лекции, 68 минут

    $18

    Необходимо выполнить транскрибацию лекции по медицине продолжительностью 68 минут. Задача требует дословной записи всего аудиоматериала. Ожидается точность и внимательность в передаче информации.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать транскрибацию лекции (2+ часа)

    $25

    Требуется дословная транскрибация лекции продолжительностью 1 час 36 минут о иммунитете. Необходимо точно зафиксировать текст лекции в текстовом формате. Оплата составляет 1440 рублей.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Литературная правка текста

    Требуется литературная обработка авторского текста (12.721 слов) по медицине и Аюрведе. Необходимо провести стилистическую правку и гармонизацию композиции, убрав технические элементы. Кандидат должен подписать договор о конфиденциальности.

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать транскрибацию видео (2 часа)

    Необходимо сделать транскрибацию 2-часового видео с лекцией. Задача заключается в дословном написании содержания лекции для дальнейшего использования. Требуется высокая точность и внимательность к деталям.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

Vesna
44 года
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$18
10 баллов
3 года назад
Сделать транскрибацию лекции, 68 минут
Марина, спасибо Вам огромное за интересный заказ. Всегда рада сотрудничеству с Вами :)
Валентина, замечательно справилась с своей работой. Спасибо большое
Ответный отзыв
Alvard
Алвард 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Литературная правка текста
Четко поставленные задачи, а также оперативное взаимодействие на всех этапах работы, без затягивания и лишней волокиты. Заказчика благодарю за сотрудничество и рекомендую!
Очень доволен результатом. Очень рекомендую. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Vesna
44 года
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$25
10 баллов
3 года назад
Сделать транскрибацию лекции (2+ часа)
Прекрасный заказчик. Искренне рекомендую!
Работа проделана идеально. Рекомендую.
Ответный отзыв
belene
Алёна 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$30
10 баллов
3 года назад
Сделать транскрибацию видео (2 часа)
Отличный заказчик, своевременная оплата, безопасный платёж, качественный материал с хорошим звуком 👍
Все отлично. Сроки соблюдены, работой довольны. Спасибо
Ответный отзыв