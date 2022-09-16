Сделать транскрибацию лекции (2+ часа)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт85 заявок1870 просмотров

Нужно дословно напечатать лекцию про иммунитет

Продолжительность - 2 часа 13 минут (133 минуты всего)

3 года назад
shadowcat2022
Марина 
47 лет
3 года в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
53 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Людмила
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Донцов
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дар'я
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Вова
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Никита
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Таисия
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталія
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Поліна
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артем
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Руслан
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Назгуль
 
53 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Діана
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
7 часов назад
4 отзыва
3 года назад
Дари
 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Лилия
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ксения
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
43 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Никита
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Туракул
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Татьяна
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Камилла
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александра
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Наталья
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Виталий
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Илья
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Віктор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Диана
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Асемгуль
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
45 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Катя
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Елена
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Данило
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Линда
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталя
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Денис
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Тетяна
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Оля
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
42 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олександра
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Сергей
 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
19 отзывов
3 года назад
Никита
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валентин
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Дмитрий
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валентина
 
44 года
10 лет в сервисе
Была
14 дней назад
18 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Транскрибация
Виктор
 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 отзывов
3 года назад
Лилия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Маргарита
 
51 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Алексей
 
64 года
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Роман
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виктория
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
33 года
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
5 отзывов
3 года назад
Андрей
 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
116 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Транскрибация

  • Похожие заказы

  • Сделать транскрибацию видео (2 часа)

    Необходимо сделать транскрибацию 2-часового видео с лекцией. Задача заключается в дословном написании содержания лекции для дальнейшего использования. Требуется высокая точность и внимательность к деталям.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Транскрибация аудио 10 минут

    Необходимо расшифровать 10 минут аудио записи с диктофона. Запись хорошо разборчивая, требуется перенести аудио в текст. Срочная работа до 14.00 19.09.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Транскрибация аудио

    Необходимо выполнить транскрибацию аудиофайла, преобразовав голос в текст. Задача включает четкую и точную расшифровку, без потери смысла.

    Транскрибация5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать транскрибацию видео

    $500

    Необходимо выполнить транскрибацию видео длительностью 5 часов. Текст должен быть разбит на абзацы для удобства чтения. Обратите внимание, что звук в некоторых местах может быть неразборчивым.

    Транскрибация107 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать транскрибацию с видео длительностью 45 минут

    $200

    Необходимо выполнить транскрибацию видео длительностью 45 минут. Текст должен быть оформлен с абзацами и знаками препинания для удобства чтения. Ожидается качественное, точное отображение произнесенного материала.

    Транскрибация33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Расшифровка аудио записи

    Необходимо выполнить расшифровку аудиозаписи с точной транскрибацией. Ожидается высокая степень точности и внимание к деталям. Укажите сроки выполнения и опыт в данной области.

    Транскрибация113 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация на русском языке из видео в статью

    $500

    Необходимо выполнить транскрибацию видео на русском языке длительностью 1 час в текстовую статью с абзацами. Обеспечить четкое и структурированное изложение материала. Указанная цена за работу составляет $500.

    Транскрибация13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Превратить видео в статью

    Ищется журналист для обработки видео на ютуб канале об обучении программированию. Задача включает транскрибацию видео, редактирование текста с уважением к авторскому стилю и создание таймкодов. Необходимо обработать конкретное видео и предоставить примеры предыдущих работ. Укажите цену за конечный результат.

    Транскрибация15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскртбация на русском языке из аудио, видео в текст

    $100

    Необходимо выполнить транскрибацию аудио и видео материалов на русском языке в текстовый формат. Ожидается качественная работа с точным отображением содержания и соблюдением всех деталей. Подходят как отдельные файлы, так и большие объемы материала.

    Транскрибация99 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация аудио в текст

    Необходимо выполнить транскрибацию аудио-выпуска и преобразовать его в текст. Задача включает полное расшифрование материала без изменений и ошибок.

    Транскрибациянет заявок
    Закрыт
    3 года назад