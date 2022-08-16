Транскрибация аудио в текст

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Закрытнет заявок764 просмотра

https://www.youtube.com/watch?v=uSkmw5i62J8

Добрый день) просто расшифровать выпуск и превратить в текст. 

3 года назад
guest_16619392559713
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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