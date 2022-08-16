Транскрибация мишкзхс

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт1 заявка458 просмотров

Расшифровать запись интервью, 11 ч 40 мин. Запись на диктофон, разговорная речь, слышно хорошо, сделать в понятном для чтении формате, с абзацами и тд

3 года назад
deadblader
Александр 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
64 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Транскрибация

    Необходимо расшифровать три интервью длительностью по часу каждое, записанные в Zoom. Требуется создать читабельный текст с абзацами и выделением фраз ведущего. Укажите цены и сроки выполнения работы в отклике.

    Транскрибация156 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация интервью

    $8

    Требуется выполнить транскрибацию интервью длительностью 1 час. Обязательно соблюдение грамотности и оформление согласно предоставленному примеру. Срок выполнения - 1 день после выбора исполнителя.

    Транскрибация42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Расшифровать текст

    Требуется расшифровать несколько интервью по маркетингу. Необходима качественная транскрибация текстов. Задача начнется со следующей недели.

    Транскрибация34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация

    Требуется расшифровать запись интервью длительностью 11 ч 40 мин, записанную на диктофон. Необходимо подготовить текст в читаемом формате с абзацами, учитывая разговорную речь и хорошее качество записи.

    Транскрибация107 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация аудио в текст

    Необходимо выполнить транскрибацию аудио и видео материалов в текстовый формат. Ожидается точная расшифровка с высоким качеством. Подходят различные форматы файлов.

    Транскрибация178 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Удаленный помощник для различных тасков в сфере диджитал маркетинга

    Ищется удаленный помощник для выполнения разнообразных задач в области диджитал маркетинга. Основные обязанности включают транскрибацию интервью на английском, занесение данных в Excel, поиск новых проектов, подготовку материалов и помощь в организации. Требуются базовые навыки работы с Office, знание английского языка на уровне C1 и высокая организованность.

    Транскрибация4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация аудиофайла

    Необходимо выполнить транскрибацию аудиофайла в формате Voco. Ожидается точная и качественная запись, которая будет соответствовать оригинальному аудио. Убедитесь в правильности и грамотности текста.

    Транскрибация1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибировать аудио в текст 20 мин

    Необходимо выполнить транскрипцию аудио длительностью 20 минут на русском языке. Текст должен быть оформлен в определённом шаблоне с указанием времени реплик. Убедитесь в точности и соответствии требованиям.

    Транскрибация17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Из аудио в текст [Транскрибация]

    Необходимо сделать транскрибацию 2-часового видео на тему IT. Записать текстом всё, что говорит ведущий, звук в видео хорошего качества. Ожидается долгосрочное сотрудничество с исполнителем. Укажите стоимость выполнения работы.

    Транскрибация164 заявки
    Закрыт
    3 года назад