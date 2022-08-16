Необходимо расшифровать три интервью длительностью по часу каждое, записанные в Zoom. Требуется создать читабельный текст с абзацами и выделением фраз ведущего. Укажите цены и сроки выполнения работы в отклике.
Транскрибация мишкзхс
Расшифровать запись интервью, 11 ч 40 мин. Запись на диктофон, разговорная речь, слышно хорошо, сделать в понятном для чтении формате, с абзацами и тд
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Транскрибация156 заявокЗакрыт3 года назад
- $25
Необходимо перепечатать аудио файл длиной 30 минут в текстовый документ формата Word. Задача не сложная и подходит для новичков. Ожидается качественная транскрибация без ошибок.Транскрибация29 заявокЗакрыт3 года назад
- $8
Требуется выполнить транскрибацию интервью длительностью 1 час. Обязательно соблюдение грамотности и оформление согласно предоставленному примеру. Срок выполнения - 1 день после выбора исполнителя.Транскрибация42 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется расшифровать несколько интервью по маркетингу. Необходима качественная транскрибация текстов. Задача начнется со следующей недели.Транскрибация34 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется расшифровать запись интервью длительностью 11 ч 40 мин, записанную на диктофон. Необходимо подготовить текст в читаемом формате с абзацами, учитывая разговорную речь и хорошее качество записи.Транскрибация107 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить транскрибацию аудио и видео материалов в текстовый формат. Ожидается точная расшифровка с высоким качеством. Подходят различные форматы файлов.Транскрибация178 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется удаленный помощник для выполнения разнообразных задач в области диджитал маркетинга. Основные обязанности включают транскрибацию интервью на английском, занесение данных в Excel, поиск новых проектов, подготовку материалов и помощь в организации. Требуются базовые навыки работы с Office, знание английского языка на уровне C1 и высокая организованность.Транскрибация4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить транскрибацию аудиофайла в формате Voco. Ожидается точная и качественная запись, которая будет соответствовать оригинальному аудио. Убедитесь в правильности и грамотности текста.Транскрибация1 исполнительЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить транскрипцию аудио длительностью 20 минут на русском языке. Текст должен быть оформлен в определённом шаблоне с указанием времени реплик. Убедитесь в точности и соответствии требованиям.Транскрибация17 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать транскрибацию 2-часового видео на тему IT. Записать текстом всё, что говорит ведущий, звук в видео хорошего качества. Ожидается долгосрочное сотрудничество с исполнителем. Укажите стоимость выполнения работы.Транскрибация164 заявкиЗакрыт3 года назад