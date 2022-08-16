Транскрибация аудио в текст

Ищется удаленный помощник для выполнения разнообразных задач в области диджитал маркетинга. Основные обязанности включают транскрибацию интервью на английском, занесение данных в Excel, поиск новых проектов, подготовку материалов и помощь в организации. Требуются базовые навыки работы с Office, знание английского языка на уровне C1 и высокая организованность.