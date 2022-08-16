Транскрибация аудио в текст

Необходимо перепечатать аудио в текст

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт29 заявок1521 просмотр

Здравствуйте, у меня есть файл длиной 30 минут,нужно транскрибировать его в Word-ский

документ. Работа не сложная, подойдет для новичков.

3 года назад
kripikov
Иван 
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