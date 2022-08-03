Транскрибировать аудио в текст 20 мин

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт17 заявок607 просмотров

Необходимо транскрибироваться аудио в текст в определённом шаблоне, с указанием времени реплик. Аудио на русском. Длительность 20 мин. 

3 года назад
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