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  1. Биржа фриланса
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Настя
 
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Макар
 
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    Транскрибация7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация видеороликов YouTube

    $65

    Требуется выполнить транскрибацию 25 видеороликов с YouTube в текст. Средняя продолжительность каждого видео составляет 10 минут. Пример работы можно найти в указанном видео.

    Транскрибация297 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация видео на постоянной основе, 3-5 видео в день, по 10-20

    Ищем специалиста для транскрибации 3-5 видео в день, продолжительность каждого видео составляет 10-20 минут. Работа на постоянной основе. Требуется высокая скорость и точность выполнения.

    Транскрибация252 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибировать 2 видео - 1ч 10мин + 1ч 25 мин

    Необходимо транскрибировать два видео: первое длительностью 1ч 10мин и второе 1ч 25мин. Важно сохранить текст слово в слово, акцентируя внимание на описании болей клиента и его благодарностях команде и Луне. Ожидается точность и внимательность к деталям.

    Транскрибация120 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести аудиозапись звонка в текст

    Необходимо транскрибировать аудиозапись звонка длиной 35 минут с двух родственников. Запись должна быть оформлена в виде диалога с указанием эмоций и всех звуков, включая междометия и перебивания. Результат должен точно отражать разговор, чтобы можно было понять эмоциональный контекст и изменения в тоне.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад