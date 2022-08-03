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Одно видео длинной в 2 часа, тематика IT

Нужно записать текстом, все что говорит ведущий в видео

Ведущего хорошо слышно, качество видео хорошее

Планирую выстроить долгосрочные отношения с исполнителем

В заявке указывайте сколько будет стоить такая работа

3 года назад
funderberger
Дмитрий 
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