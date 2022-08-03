Одно видео длинной в 2 часа, тематика IT

Нужно записать текстом, все что говорит ведущий в видео

Ведущего хорошо слышно, качество видео хорошее

Планирую выстроить долгосрочные отношения с исполнителем

В заявке указывайте сколько будет стоить такая работа