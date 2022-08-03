Необходимо перевести в текст аудио запись длительностью от 15 до 30 минут. Ожидается качественная транскрибация с точным соблюдением содержания записи.
Из аудио в текст [Транскрибация]
Одно видео длинной в 2 часа, тематика IT
Нужно записать текстом, все что говорит ведущий в видео
Ведущего хорошо слышно, качество видео хорошее
Планирую выстроить долгосрочные отношения с исполнителем
В заявке указывайте сколько будет стоить такая работа
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