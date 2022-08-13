Требуется расшифровать запись интервью длительностью 11 ч 40 мин, записанную на диктофон. Необходимо подготовить текст в читаемом формате с абзацами, учитывая разговорную речь и хорошее качество записи.
Расшифровать текст
Максим, добрый день! Вы готовы со следующей недели расшифровать несколько интервью по маркетингу?
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